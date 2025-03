Lamda Development: Ρεκόρ για τα εμπορικά κέντρα το 2024 – Στα 88 εκατ. τα EBITDA

Η ανάπτυξη και οι επιδόσεις των εμπορικών της κέντρων αντικατοπτρίζονται στα εντυπωσιακά ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2024 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες.

Νέα ρεκόρ συνεχίζουν να καταγράφουν τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, επιβεβαιώνοντας την ηγετική τους θέση στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τέσσερις εμβληματικούς προορισμούς – The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens – η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αγορών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας, διαμορφώνοντας το μέλλον του retail στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη και οι επιδόσεις των εμπορικών της κέντρων αντικατοπτρίζονται στα εντυπωσιακά ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 2024 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Το EBITDA προ αποτιμήσεων των 4 εν λειτουργία εμπορικών κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, ύψους 88 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9%, σε σύγκριση με το 2023, ενώ η επισκεψιμότητα αυξήθηκε στα 25,6 εκατ. επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση του κοινού. Παράλληλα, οι πωλήσεις καταστημάτων στους 4 εμπορικούς προορισμούς άγγιξαν τα 865 εκατ. ευρώ (αύξηση 5% έναντι του 2023), καταγράφοντας νέα επίπεδα ρεκόρ, ενώ η συνολική αξία χαρτοφυλακίου τους κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, αγγίζοντας τα 1,2 δισ. ευρώ.

Η δυναμική της εταιρείας ενισχύεται με την ανάπτυξη δύο νέων, καινοτόμων εμπορικών προορισμών, του The Ellinikon Mall και της Riviera Galleria. Ήδη έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms για το 63% του GLA του The Ellinikon Mall, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων, ενώ αντίστοιχα έχει εξασφαλιστεί το 76% του GLA για τη Riviera Galleria. Οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το The Ellinikon Mall να έχει ολοκληρώσει τη φάση των εκσκαφών και την εργολαβία να βρίσκεται υπό δημοπράτηση, ενώ στη Riviera Galleria έχουν ήδη προχωρήσει οι εργασίες σκυροδέτησης σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. Η ανάπτυξη της Riviera Galleria, εξασφάλισε τραπεζικό δάνειο ύψους €185εκ (περιλαμβανομένου ποσού 39 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ), που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2025, με τη συμμετοχή των τραπεζών Eurobank ,Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank και Attica Bank.

Η συνεχώς αναβαθμισμένη εμπειρία των επισκεπτών βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας, με τα 4 Εμπορικά Κέντρα της να φιλοξενούν 637 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων 79 χώρους εστίασης και 11 χώρους ψυχαγωγίας και πολιτισμού, παρέχοντας επιλογές που ξεπερνούν τα όρια της παραδοσιακής αγοραστικής εμπειρίας. Το ποσοστό πληρότητας, που αγγίζει το 100%, αποδεικνύει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν χτιστεί με τα κορυφαία brands. Το 2024 ενισχύθηκε το brand portfolio με την προσθήκη 50 νέων καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών brands όπως Νespresso, JD sports στο Τhe Mall Athens, Μa Cherie, Alviero Μartini, ΕΝΑ Athletics στο Golden Hall, Mcdonald’s, KOI στο Mediterranean Cosmos και Zadig & Voltaire, Jacks & Jones και Starbucks στο Designer Outlet Athens. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, πραγματοποιήθηκαν 53 ανακαινίσεις καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 2024.

Η συνεχής ανανέωση του εμπορικού μείγματος, οι στρατηγικές συνεργασίες με δυναμικά brands και η ανάπτυξη experiential events προσφέρουν μοναδικές στιγμές αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας, καθιστώντας τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development κάτι πολύ περισσότερο από προορισμούς αγορών.

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή αναβάθμιση των χώρων της, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, βιώσιμες λύσεις και υποδομές που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη. Η στρατηγική της επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της καινοτομίας, διαμορφώνοντας ένα φιλικότερο, πιο βιώσιμο και αποδοτικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, εμπλουτίστηκε σε όλα τα Εμπορικά Κέντρα το landscape, δημιουργήθηκαν νέα σημεία hanging out και αναβαθμίστηκαν τα συστήματα ασφαλείας και του εξοπλισμού διαχείρισης των χώρων στάθμευσης.

Παράλληλα, το 2024 προχώρησε στην υλοποίηση ενός νέου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλα τα εμπορικά κέντρα, την αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, καθώς και την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης LED. Επιπλέον, βρίσκονται σε λειτουργία 60 σημεία φόρτισης Η/Ο στα πάρκινγκ.

Στο The Mall Athens, η ανακαίνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων προχωρά ταχύτατα, διαμορφώνοντας νέους χώρους αναψυχής, βιώσιμες παρεμβάσεις και καινοτόμα concepts εστίασης. Μέσα στη χρονιά εγκαινιάστηκε το Urban Roof Garden, ένας νέος μοναδικός χώρος με πανοραμική θέα στην πόλη, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αντίστοιχα, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της εξωτερικής πλατείας, ενισχύοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου.

Η χρονιά έκλεισε με την απόκτηση 10 νέων ISO πιστοποιήσεων τόσο για την διαχειρίστρια εταιρεία όσο για κάθε Εμπορικό Κέντρο στις κατηγορίες ποιότητα, περιβάλλον, ενέργεια, υγεία και ασφάλεια.

Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, συνεχείς επενδύσεις και προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές τάσεις, η Lamda Development διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού retail, αναδεικνύοντας τα Εμπορικά της Κέντρα ως κορυφαίους προορισμούς που ξεπερνούν τις προσδοκίες επισκεπτών και συνεργατών.