Κασσελάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Χαίρομαι-για-την-άνοδο-της-Κωνσταντοπούλου,-θα-ήταν-από-τις-καλύτερες-υπουργούς-Δικαιοσύνης

«Φλερτ» Κασσελάκη με Κωνσταντοπούλου: Χαίρομαι για την άνοδό της, θα ήταν από τις καλύτερες υπουργούς Δικαιοσύνης

Όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Τι είπε για τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα