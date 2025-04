Τι-ευκαιρίες-βλέπει-η-ΔΕΗ-για-deals-με-ΗΠΑ-σε-ενέργεια-και-τεχνολογία

Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που διανοίγονται στη νέα τάξη πραγμάτων για συνεργασίες με αμερικανικούς ομίλους, όχι μόνο στον ενεργειακό αλλά και στον ψηφιακό και τηλεπικοινωνιακό τομέα, βλέπει η ΔΕΗ που φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε μια Powertech εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε μια δύσκολη συγκυρία για τις ευρύτερες διατλαντικές σχέσεις, όπου τον τόνο δίνουν οι ανακοινώσεις Τραμπ για επιβολή δασμών και το «κόκκινο» στα χρηματιστήρια, ο ελληνικός όμιλος βλέπει με αιχμή τα μικρά και μεγάλα data centers που δρομολογεί, ένα νέο πεδίο δυνητικής συνεργασίας και σημαντικές ευκαιρίες, ικανές να προσελκύσουν στην Ελλάδα μεγάλους hyperscalers από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ακροατές αυτή τη φορά του νέου αφηγήματος της ΔΕΗ δεν ήταν αναλυτές, όπως τη περασμένη εβδομάδα, αλλά κορυφαία στελέχη από αμερικανικά think tanks, κάποια προσκείμενα στους Ρεπουμπικάνους και κάποια στους Δημοκρατικούς, σε φόρουμ που έγινε στην Αθήνα για τη γεωπολιτική, τη συνδεσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Συνδιοργανωτές, δύο κορυφαίες αμερικανικές δεξαμενές σκέψεις, το German Marshall Fund (GMF) και το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (GSI),

Αναλύοντας το νέο story της επιχείρησης στο υπερατλαντικό αυτό κοινό, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης έστειλε το μήνυμα ότι ο όμιλος «παίζει» πλέον το στοίχημα να ηγηθεί στην σύζευξη της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης data centers στην Ευρώπη. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης – Ασίας και Αφρικής, τις μεγάλες εκτάσεις που διαθέτει και κυρίως τους μεγάλους όγκους φθηνής ενέργειας που μπορεί να παράγει.

Κρίνοντας από τα όσα είπαν ανώτερα στελέχη από αμερικανικές δεξαμενές σκέψεις, η νέα πολύ πιο απαιτητική εποχή απαιτεί ένα νέο win win μοντέλο διατλαντικής συνεργασίας, τομείς που ενδιαφέρον τον αμερικανικό παράγοντα, έμφαση σε επενδύσεις στη πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου, με κοινό παρονομαστή των τοποθετήσεων ότι τα στρατηγικά ανοίγματα της ΔΕΗ στην Αν.Ευρώπη, δεν περνούν απαρατήρητα από τους Αμερικανούς.

«Η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση που παράγει ενέργεια και κάνει επιχειρηματικές κινήσεις με οικονομικό νόημα, όχι βασισμένες σε πολιτικές αποφάσεις», ανέφερε ο James Carafano, Senior Counselor to the President and E.W. Richardson Fellow at The Heritage Foundation, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του μετασχηματισμού του ελληνικού ομίλου για να δείξει πώς αποτελεί το αντίθετο εκείνου για το οποίο ασκεί κριτική ο Τραμπ. Μιας πράσινης δηλαδή μετάβασης που έχει αποτύχει, καθώς ήταν μια πολιτική απόφαση, συνοδεύεονταν από υπέρογκες δαπάνες και δεν εξασφάλισε την άφθονη και φθηνή ενέργεια που υπόσχονταν.

«Η πολιτική της Ουάσινγκτον, η επιθετική στάση της απέναντι στην Ευρώπη και η σκληρή κριτική που της ασκεί, δεν αναιρούν το τεράστιο βάθος της διατλαντικής οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ενέργεια», ανέφερε από τη πλευρά του ο Max Bergmann, επικεφαλής για Ευρώπη, Ρωσία και Ευρασία στο αμερικανικό think tank Centre for Strategic and International Studies (CSIS), κάνοντας επίσης μνεία στο μετασχηματισμό του ελληνικού ομίλου.

Το μήνυμα στο υπερατλαντικό ακροατήριο

Στη πράξη, αυτό που προέκυψε από το διάλογο επί ελληνικού εδάφους ανάμεσα σε υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών think tanks για τη νέα φάση που μπορεί να προσλάβουν οι ενεργειακές σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ ήταν ότι οι ευκαιρίες αφορούν τους ομίλους που έχουν ξεφύγει πλέον από τη λογική των παραδοσιακών utilities. Το μομέντουμ ευνοεί όσους επιχειρούν πλέον να παίξουν δυνατά στο παιχνίδι της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας για data centers.

Αν και ο κ. Στάσσης δεν κατονόμασε τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που «σκανάρουν» την Ευρώπη με το βλέμμα στη τεράστια αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (Microsoft, Google, Amazon), αναφέρθηκε επισταμμένα σε αυτό το νέο στοίχημα της ΔΕΗ, με αιχμή τη κοιλάδα της Δ.Μακεδονίας.

«Δεν είμαστε απλώς πάροχος ενέργειας. Κινούμαστε στη κατεύθυνση του utility του μέλλοντος, μιας καθαρής powertech company που θα παντρεύει την ενέργεια με τη ψηφιακή τεχνολογία. Το νέο μας mega data center στη Δ.Μακεδονία (300 MW, με δυνατότητα επέκτασης στο 1GW) είναι ένα τολμηρό βήμα σε αυτή τη κατεύθυνση», ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ. Σημειωτέον ότι το giga project, που μπορεί και να ξεπεράσει τα 5 δισ ευρώ, θα παρουσιαστεί μεθαύριο Πέμπτη στη Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού.

Υπό κατασκευή το πρώτο data center με Damac

Σαν πρώτο πάντως βήμα προς τη παραπάνω κατεύθυνση ερμηνεύεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής του πρώτου data center ισχύος 12,5 ΜW στα Σπάτα, του έργου που κατασκευάζουν από κοινού η εμιρατινή Damac και η ΔΕΗ, με ποσοστά 55% και 45% αντίστοιχα. Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος αναμένεται να μπει στη πρίζα αρχές του 2028 και να αποτελέσει ένα προπομπό του νέου μεγάλου πλάνου για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία.

Το βλέμμα πάντως του αμερικανικού παράγοντα δεν είναι η πρώτη φορά που στρέφεται προς τη ΔΕΗ.

Τέτοια εποχή πέρυσι, σε συνάντηση που είχε ο κ. Στάσσης στην Ουάσινγκτον με τον τότε υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ και πρώην πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, το βάρος είχε πέσει στον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ελληνικός όμιλος στα Δ. Βαλκάνια, καθώς και συνολικά στη ΝΑ Μεσόγειο.

Στην κατεύθυνση δηλαδή ενός πιο ενεργού ρόλου για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων ενεργειακών λεωφόρων της Αν. Ευρώπης και τη λεγόμενη «Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών».

Τότε το επίκεντρο βρίσκονταν στη θωράκιση απέναντι στην απειλή της Ρωσίας και τη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια. Σήμερα το βάρος, όσον αφορά τις στενότερες επαφές με την υπερατλαντική πλευρά φαίνεται ότι μετατοπίζεται σε ένα τομέα που «καίει» τις αμερικανικές εταιρείες. Την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, που θα διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ θα επιταχύνουν τον ευρωπαϊκό τους ταξίδι στη τεχνητή νοημοσύνη, με ό,τι φυσικά συνεπάγονται τέτοιες επενδύσεις και για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.