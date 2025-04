Επιπλέον-500-άτομα-με-αναπηρία-εντάχθηκαν-στο-πρόγραμμα-«Προσωπικός-Βοηθός»

Your browser does not support the audio element.

Οι νέοι ωφελούμενοι προέκυψαν από τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, οι οποίες είχαν εγκριθεί αλλά δεν είχαν επιλεγεί στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος