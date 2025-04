Ξεκινάει-η-συνεδρίαση-του-Πειθαρχικού-του-ΠΑΣΟΚ-για-την-Μπατζελή

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ για την Μπατζελή Πολιτική 18:36, 02.04.2025 UPDATE: 19:27

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται να μεταφερθεί το ζήτημα σε επόμενη τακτική συνεδρίαση, σε 15 ημέρες, κάτι που «διαβάζεται» ως πρόθεση να επιβληθεί αυστηρότερη ποινή