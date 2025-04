ΠΑΣΟΚ: Στην τακτική συνεδρίαση του Πειθαρχικού, τη Μεγάλη Τρίτη, η απόφαση για Μπατζελή

Η μετάθεση της ετυμηγορίας στην τακτική συνεδρίαση του οργάνου «δείχνει» την πρόθεση να υπάρξει αυστηρότερη ποινή για τη βουλευτή, που κατηγορείται για προσβολής και μομφής προς τον πρόεδρο του κόμματος