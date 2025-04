Levy Economics Institute: Οι απαισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία – Γιατί βλέπουν ύφεση το 2026

Σε αντίθετη γραμμή από τις αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις για την οικονομία κινούνται οι αναλυτές του Levy Economics Institute του Bard College, καθώς εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα έχει ισχνή ανάκαμψη φέτος και θα παρουσιάσει μείωση του ΑΕΠ κατά 1,3% του χρόνου.

Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της έκθεσης, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2025, τα συμπεράσματά τους βασίζονται σε «υφιστάμενα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή χωρίς να εισαχθούν στην εξίσωση πιθανές «ανατροπές» στο διεθνές ή το εγχώριο περιβάλλον (π.χ. επίδραση του πολέμου των δασμών)».

Στα συμπεράσματα της έκθεσης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο διαθέσιμο εισόδημα, την κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές, οι οποίες σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά ισοζύγια των τριών τομέων -ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού- υποδηλώνουν ότι πολλές δυσκολίες, ακόμη και κρίση, μπορεί να εμφανιστούν στο εγγύς μέλλον.

Κάμψη της κατανάλωσης, και αναστροφή του πλεονάσματος στον κρατικό προϋπολογισμό σε έλλειμμα (έστω κι αν το πρωτογενές πλεόνασμα διατηρείται). «Τόσο το δημοσιονομικό ισοζύγιο του ιδιωτικού όσο και του εξωτερικού τομέα είναι ελλειμματικό, ενώ του δημόσιου τομέα πλεονασματικό. Οι εμπειρίες έχουν δείξει ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να διαρκέσουν για πολύ με τελικό αποτέλεσμα την ύφεση και την αύξηση του δημόσιου χρέους και μια χρηματοπιστωτική κρίση» αναφέρεται.

Ο δείκτης μισθών και το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ έχουν παρουσιάσει οριακή –αν όχι μηδενική– αύξηση. Το μερίδιο των μισθών στην Ελλάδα για το 2024 ανήλθε περίπου στο 34,7% του ΑΕΠ, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 57%.

Καταλυτικός για την ανάπτυξη θα είναι ο ρόλος της εξάρτησης από τις εισαγωγές, με τις εξαγωγές να υστερούν σημαντικά έναντι των εισαγωγών παρά τον ιστορικά υψηλό αριθμό τουριστικών αφίξεων, με το εμπορικό έλλειμμα εξαγωγών -εισαγωγών να επιμένει.

Παράγοντας ανάσχεσης της οικονομίας, θα είναι και η δημοσιονομική σύσφιγξη -σε αντίθεση με τις τακτικές χαλάρωσης της ΕΚΤ- που περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το Ινστιτούτο Levy είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, ερευνητικός οργανισμός στον τομέα της δημόσιας οικονομίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1986 από τον Leon Levy, διαχειριστή του Bard College. ¨Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Ιστιντούτου είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη σχέση και ενθαρρύνει την ποικιλομορφία των απόψεων κατά την εξέταση των θεμάτων οικονομικής πολιτικής.

Ποιοι είναι οι συγγραφείς της έκθεσης

Συντάκτες της έκθεσης είναι οι Δ. Παπαδημητρίου, Ν. Ροδουσάκης, G.T. Yajima, G. Zezza.

Ο κ. Παπαδημητρίου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια και κάτοχος διδακτορικού στα οικονομικά από το New School for Social Research.Ομότιμος πρόεδρος του Ινστιτούτου Levy, και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Bard College, διετέλεσε υπουργός Οικονομίας στην Ελλάδα από το 2016 έως το 2018.

Ο Νικόλαος Ροδουσάκης είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τα κύρια εκπαιδευτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η πολιτική οικονομία, η ανάλυση εισροών-εκροών, η θεωρία των ενδογενών οικονομικών διακυμάνσεων και τα οικονομικά του τουρισμού. Eίναι συν-συγγραφέας του βιβλίου Spectral Theory of Value and Actual Economies: Controllability, Effective Demand, and Cycles (με τους Θεόδωρο Μαριόλη και Γιώργο Σόκλη, Springer 2021).

Ο Giuliano Toshiro Yajima είναι ερευνητής στο State of the US and World Economies.Είναι μέλος της ομάδας μακρο-μοντελοποίησης του Ινστιτούτου Levy καi συν-συγγραφέας των εκθέσεων στρατηγικών αναλύσεων. Η ακαδημαϊκή του έρευνα επικεντρώνεται στη μακροοικονομική θεωρία και πολιτική, την ανάπτυξη και το εισόδημα

Ο Gennaro Zezza είναι αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Cassino της Ιταλίας.Μέλος της ομάδας μακρο-μοντελοποίησης του Ινστιτούτου Levy και συν-συγγραφέας των προγραμμάτων. Μέλος της ομάδας μακρο-μοντελοποίησης του Ινστιτούτου Levy έχει εξειδίκευση στα εφαρμοσμένα ετερόδοξα μακροοικονομικά υποδείγματα.