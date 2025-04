Επιστρέφει-στις-20-Μαΐου-το-εαρινό-φόρουμ-του-ceo-clubs-greece

Το καθιερωμένο εαρινό Φόρουμ του CEO Clubs Greece θα λάβει χώρα φέτος στις 20 Μαΐου στον χώρο του Asteria Domus υπό τον τίτλο «Transformational Journeys: The Good, the Bad, and the Ugly», παρουσία των σημαντικότερων CEOs και επιχειρηματιών στην Ελλάδα καθώς και των διοικητικών τους ομάδων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το CEO Clubs Greece παραμένει πιστό την υπόσχεσή του να εξετάζει διεξοδικά και να αναλύει τους προβληματισμούς και τις ανάγκες του Ελληνικού επιχειρείν, διαμορφώνοντας τάσεις, συν-δημιουργώντας προτάσεις, και εξελίσσοντας την ηγεσία στην Ελλάδα. Ο εταιρικός μετασχηματισμός (business transformation) είναι μία από τις πλέον επείγουσες και διαρκείς απαιτήσεις των καιρών μας, καθώς καλείται να βοηθήσει τους οργανισμούς να θωρακιστούν έναντι των καταιγιστικών πολιτικο-οικονομικών, κοινωνικών, ενεργειακών και τεχνολογικών εξελίξεων που βιώνουμε και να προετοιμαστούν για ένα μέλλον σχεδόν απρόβλεπτο.

Ο μετασχηματισμός αυτός ξεφεύγει από τη συνηθισμένη διαδικασία αλλαγής που κάθε εταιρία αναπόφευκτα εφαρμόζει λιγότερο ή περισσότερο συχνά. Είναι πολύ πιο σύνθετος, απαιτεί εκ βάθρων αναθεώρηση παλαιότερων στρατηγικών, δομών και πρακτικών, και συχνά καταλήγει να αιωρείται ως ένα buzzword στην επιχειρηματική κοινότητα, απουσία ενός κατανοητού και αποτελεσματικού roadmap για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου.

Με τη βοήθεια επίλεκτων και αναγνωρισμένων ομιλητών, συνδυάζοντας όπως πάντα τη θεωρία με την πράξη και αντλώντας γνώση από τη σπουδαία εμπειρία των μελών του, το CEO Clubs Greece θα επιδιώξει στο επερχόμενο Φόρουμ να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός roadmap, να καταγράψει το know-how μέσα από επιτυχημένες και μη πρακτικές, να φέρει στο προσκήνιο όχι μόνο success stories αλλά κυρίως να εστιάσει στα σκαμπανεβάσματα που αντιμετωπίζονται σε μία πορεία μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών και των προσωρινών αποτυχιών.

Την αρχή στο Φόρουμ θα κάνει η Sevasti Wong, Global Transformational Change Lead της Accenture, αναλύοντας το πώς μπορεί ο ηγέτης να ανάψει τη σπίθα της αλλαγής, ξεκλειδώνοντας έτσι τη δυναμική της μετασχηματιστικής ηγεσίας (transformational leadership). Θα ακολουθήσει ο Dr Φίλιος Ανδρέου, Deputy CEO του BTS Group, οποίος θα εστιάσει στη σημασία της εταιρικής κουλτούρας ως επιταχυντή του μετασχηματισμού. Το βήμα θα πάρει ο Αλέξανδρος Πατεράκης, Deputy CEO του ομίλου ΔΕΗ (PPC Group), αναλύοντας τη χρήση του AI ως καταλύτη ανάπτυξης και καινοτομίας, ενώ ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης θα καλέσει τους συμμετέχοντες να συνδέσουν τον ψηφιακό ανθρωπισμό με την Τεχνητή Πραγματικότητα, ερευνώντας θέματα ηθικής εν μέσω εταιρικού μετασχηματισμού. Τέλος, ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Συντονιστής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, θα προσθέσει μία ιδιαίτερη νότα συνδέοντας την τεχνητή νοημοσύνη με τη θεολογία και προσκαλώντας τους συμμετέχοντες σε μία επανεξέταση και αναδιαμόρφωση πιστεύω και ηθικών ιδεολογιών στη νέα εποχή.

«Το θέμα του εταιρικού μετασχηματισμού μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα, καθώς το εύρος και η πολυπλοκότητά του το καθιστούν δύσκολο να αναλυθεί», αναφέρει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Το γεγονός ότι η διαδικασία μετασχηματισμού αναπόφευκτα περιλαμβάνει αδιέξοδα, λάθη, και αποτυχίες δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυσκολίες στην ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία μίας εποικοδομητικής βάσης know-how και αποτελεσματικών (ή μη) πρακτικών. Το ταξίδι προς το άγνωστο, συχνά χωρίς άλλη πυξίδα πέρα από το όραμα και τις αξίες ενός οργανισμού, είναι ήδη επίπονο για τον κάθε ηγέτη που καλείται να δείξει αυτοπεποίθηση εντός της ομάδας του ώστε να εμπνεύσει την αναγκαία εμπιστοσύνη. Η δημόσια αναγνώριση λαθών, άγνοιας, και κακών εκτιμήσεων μπορεί να μειώσει το φρόνημα των ηγετών και να κάμψει την αυτοεκτίμησή τους υπό το βάρος των ευθυνών. Τα ταμπού αυτά έρχεται να καταρρίψει το επερχόμενο Φόρουμ, προσφέροντας, κατά τη συνήθη πρακτική του οργανισμού μας, το ασφαλές εκείνο περιβάλλον μέσα στο οποίο η ανάλυση των δυσκολιών μετατρέπεται σε γόνιμο έδαφος ανάπτυξης. Το κυριότερο όμως που επιτυγχάνουν τα Forum μας είναι η δημιουργία μίας ενεργής κοινότητας που περιλαμβάνει CEOs/επιχειρηματίες, τις διοικητικές τους ομάδες, μέλη και μη μέλη του Club, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στη συν-δημιουργική διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.»