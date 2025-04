Μητσοτάκης για δασμούς: Ιστορική στροφή στον προστατευτισμό, η οικονομία θα αντεπεξέλθει

Your browser does not support the audio element.

«Εμείς είμαστε πάντα υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου και πιστεύουμε ότι αυτός ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, ο οποίος ξεκινά, δεν θα ωφελήσει κανέναν»