Πόρισμα ΝΔ για Τριαντόπουλο: Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό κρίνεται επαρκές προκειμένου να ασκηθεί δίωξη

Η Επιτροπή καταλήγει στο ανωτέρω συμπέρασμα, ανεξαρτήτως της βούλησης του ιδίου να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό στον φυσικό δικαστή, αναφέρει το πόρισμα της ΝΔ