Ουπς!:-Ο-Τραμπ-δημοσιοποιεί-βίντεο-σοκ-από-την-φονική-επίθεση-στην-Υεμένη

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

They will never sink our ships again!

Donald Trump Truth Social 04/04/25 05:40 PM pic.twitter.com/zafEdKwKtM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

