Ο Τραμπ, οι δασμοί και η μοίρα του δολαρίου – Mark Blyth

Η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εκβιομηχανίσει εκ νέου την οικονομία των ΗΠΑ με την εξάλειψη των εμπορικών ελλειμμάτων θα προκαλέσει αναμφίβολα πόνο και αναστάτωση σε μαζική κλίμακα. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει το ελεύθερο εμπόριο επιδιώκοντας παρόμοιους στόχους.

Με την κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλλει « παράφρονες » δασμούς στον υπόλοιπο κόσμο, πολλοί σχολιαστές ανησυχούν για το πρόβλημα του ψυχρού σοκ. Μια τέτοια αφελής ειδωλολατρία, υποστηρίζουν, αποσπά την προσοχή από τη λύπη που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Οι μετακινήσεις της οικογένειας Τραμπ στη σφαίρα των κρυπτονομισμάτων – όπου τα μιμίδια της χρησιμεύουν ως ανοιχτή πρόσκληση για δωροδοκίες – σίγουρα υποστηρίζουν αυτήν την ερμηνεία. Είναι όμως αυτό το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει ή θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι άλλο;

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την προώθηση του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου είχε ήδη εγκαταλειφθεί από την εποχή των εκλογών του 2016, όταν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η Χίλαρι Κλίντον έκαναν εκστρατεία κατά της Εταιρικής Σχέσης Trans-Pacific. Στη συνέχεια, ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε αγαθά από την Κίνα και άλλες χώρες, και πολλοί από αυτούς διατηρήθηκαν ή επεκτάθηκαν υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν . Μία από τις πολιτικές υπογραφής του Μπάιντεν, ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού, ήταν μια προσπάθεια προώθησης της επανεκβιομηχάνισης των ΗΠΑ στους πράσινους τομείς, οι οποίοι, εκτός από την προστασία από τους δασμούς του Τραμπ, θα επιδοτηθούν. Το τελευταίο κύμα δασμών του Τραμπ υποτίθεται επίσης ότι θα οδηγήσει την επανεκβιομηχάνιση, αν και με μεγαλύτερη ένταση άνθρακα. Έτσι, το ελεύθερο εμπόριο φαίνεται να είναι εκτός μενού τόσο για τους Ρεπουμπλικάνους όσο και για τους Δημοκρατικούς.

Ο λόγος για αυτόν τον δικομματικό εναγκαλισμό προστατευτικών πολιτικών αφορά τον παγκόσμιο ρόλο του δολαρίου στην προώθηση των διαρθρωτικών εμπορικών ανισορροπιών. Όπως αναγνώρισε ο John Maynard Keynes το 1944, όλες οι χώρες, αφημένες στην τύχη τους, θα προτιμούσαν να είναι καθαροί εξαγωγείς παρά καθαροί εισαγωγείς. Οι σημερινοί καθαροί εξαγωγείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ασία και τον Κόλπο κερδίζουν δολάρια που οι οικονομίες τους δεν μπορούν να απορροφήσουν, γιατί αυτό θα αύξανε τους εγχώριους μισθούς και τις τιμές, υποτιμώντας την ανταγωνιστικότητά τους. Τα κερδισμένα δολάρια είναι υποχρεώσεις για τις τοπικές τράπεζες και ο ευκολότερος τρόπος για να τα μετατρέψετε σε περιουσιακά στοιχεία είναι να αγοράσετε το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, δίνοντας ουσιαστικά τα μετρητά πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν εξαγωγές.

Έτσι, τα τελευταία 40 χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν εισαγάγει σχεδόν ό,τι θέλουν εκδίδοντας ψηφιακά IOU που πληρώνουν 2% τόκο χωρίς ποτέ να εξαργυρώνονται, επειδή τα έντοκα γραμμάτια είναι το ίδιο μέσο αποταμίευσης των εξαγωγέων. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν περιορισμό τρεχουσών συναλλαγών.

Γιατί οι ΗΠΑ θέλουν να τερματίσουν αυτή τη φαινομενικά μαγική κατάσταση πραγμάτων; Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι Matthew Klein και Michael Pettis , η αψήφηση των περιορισμών του ισοζυγίου τρεχούσων συναλλαγων συνεπάγεται στην πραγματικότητα μακροπρόθεσμο κόστος. Οι χώρες που είναι καθαροί εξαγωγείς δημιουργούν τεράστια πλεονάσματα με την τιμή της μείωσης των εγχώριων επενδύσεων και των τοπικών μισθών, γεγονός που πιέζει τις οικονομίες τους, ενώ οι ΗΠΑ «επωφελούνται» από απεριόριστα φθηνά ξένα αγαθά, αλλά με το τίμημα της μείωσης της δικής τους βιομηχανικής ικανότητας. Το 1975 , οι τρεις μεγαλύτεροι εργοδότες στις ΗΠΑ ήταν η Exxon corporation, η General Motors και η Ford. το 2025 , οι μεγαλύτεροι εργοδότες είναι η Walmart, η Amazon και η Home Depot. Ο πρώτος όμιλος κατασκεύαζε εμπορεύσιμα αγαθά, ενώ οι δεύτεροι σε μεγάλο βαθμό πωλούν εισαγωγές στο εσωτερικό.

Δεδομένων αυτών των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, ηγετικές προσωπικότητες και στα δύο κόμματα των ΗΠΑ έχουν καταλήξει να θεωρούν το «υπερβολικό προνόμιο» του δολαρίου ως υπέρογκο βάρος. Και τα δύο μέρη θέλουν να «εξισορροπήσουν» την οικονομία των ΗΠΑ προωθώντας την εγχώρια παραγωγή, η οποία συνεπάγεται αναγκαστική προσαρμογή στους ξένους εξαγωγείς για να περιορίσουν τη ζήτησή τους για δολάρια.

Γιατί δεν βγαίνουν να το πουν αυτό; Πιθανώς επειδή οι συζητήσεις για «εξάρτηση» από άλλες χώρες είναι πιο συναρπαστικές στη βάση από τα επιχειρήματα για τα λεπτότερα σημεία της εμπορικής πολιτικής. Επιπλέον, το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας τάξης δεν σημαίνει ότι μια τέτοια αναδιάταξη δεν συμβαίνει ήδη.

Σε τελική ανάλυση, η μηχανή εξαγωγών της Γερμανίας έσκαγε ακόμη και πριν από την πανδημία. Η πρόσφατη χαλάρωση του «φρένου του χρέους» (ένα συνταγματικό ανώτατο όριο για τα διαρθρωτικά ελλείμματα) και ο ενστερνισμός των επενδύσεων υποδηλώνουν ότι μια εξισορρόπηση προς την εγχώρια κατανάλωση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η άνοδος των αμυντικών δαπανών της ΕΕ με γνώμονα τον Τραμπ θα προσθέσει περισσότερη ώθηση σε αυτήν την τάση και η προοπτική μιας ζώνης του ευρώ περισσότερο με γνώμονα την κατανάλωση θα δώσει στους παγκόσμιους επενδυτές μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στο δολάριο.

Όσο για την Κίνα, φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει ότι το να πλημμυρίζει τον υπόλοιπο κόσμο με πράσινες εξαγωγές (ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακούς συλλέκτες κ.λπ.) έχει τα όριά του. Έχει ήδη διαφοροποιηθεί μακριά από την αγορά των ΗΠΑ και αυτό έχει αυξήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη εγχώρια κατανάλωση. Εν τω μεταξύ, η υπόλοιπη Ασία που καθοδηγείται από τις εξαγωγές φαίνεται πρόθυμη να δημιουργήσει καταστήματα στις ΗΠΑ για να διατηρήσει την πρόσβαση στην αγορά.

Ένας τέτοιος επανισορροπημένος κόσμος θα χρειαζόταν λιγότερα δολάρια. Ο τερματισμός του τρέχοντος συστήματος θα είναι μαζικά αποδιοργανωτικός, αναμφίβολα, και η προοπτική επαναβιομηχάνισης των ΗΠΑ μπορεί να αποδειχθεί απατηλή. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και τα δύο μέρη το θεωρούν απαραίτητο. Η εξισορρόπηση ξεκίνησε πριν φτάσει ο Τραμπ στη σκηνή και οδηγείται από δυνάμεις που μπορεί να τον ξεπεράσουν.

Mark Blyth, Professor of International Economics and Director of the Rhodes Centre for International Economics and Finance at the Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University, is the co-author (with Nicolò Fraccaroli) of the forthcoming Inflation: A Guide for Users and Losers (W. W. Norton & Company, 2025) and the author of Austerity: The History of a Dangerous Idea (Oxford University Press, 2015).