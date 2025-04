Μαρινάκης για Τέμπη και πυρόσφαιρα: Οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης της αλήθειας

«Αφήσαμε να βγει στο φως μια αλήθεια, η οποία δεν ήταν καθόλου κολακευτική για εμάς» είπε – «Όλοι κρίνονται και αξιολογούνται», σχολίασε για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ