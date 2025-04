Τείχος προστασίας από την καταιγίδα των δασμών ετοιμάζει η Αθήνα

Your browser does not support the audio element.

Η Αθήνα εξετάζει τη δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων προϊόντων με παρεμβάσεις για ενίσχυση εξαγωγών. Στις 10 π.μ. το κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής