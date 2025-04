Τουρκίγε: Η Άγκυρα αντιδρά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – «Τέτοια τετελεσμένα δεν θα επιτραπούν»

Your browser does not support the audio element.

Διπλωματικές πηγές της Τουρκίας ανέφεραν στην Τουρκίγε ότι «αυτές οι δραστηριότητες παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες».