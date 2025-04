Βουλή: Με 190 ψήφους παραπέμφθηκε στο δικαστικό συμβούλιο ο Χρήστος Τριαντόπουλος

Your browser does not support the audio element.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν 200 βουλευτές. Την πρόταση για παραπομπή υπερψήφισαν 190 βουλευτές, ενώ 10 ψήφισαν κατά – Απείχαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ