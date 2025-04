Η Βουλή παραπέμπει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο – Σήμερα η ψηφοφορία στην Ολομέλεια

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια θα κορυφωθεί με τη μυστική ψηφοφορία το βράδυ επί της έγκρισης ή μη της παραπομπής του πρώην υφυπουργού στον φυσικό δικαστή