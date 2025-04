Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Έρχεται σε 3 μήνες το σύστημα HEPOS στα τρένα – Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα απολύονται στα 3 λάθη

Your browser does not support the audio element.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου ανεβαίνει λόγω της ανυπαρξίας των άλλων, αυτός είναι ο λόγος», ανέφερε χαρακτηριστικά – Τι είπε για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ