- sofokleous10.gr

«Τους σκοτώσατε τους πήρατε τις ζωές» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στους βουλευτές της πλειοψηφίας, προκαλώντας έντονη αντίδραση από έδρανα της ΝΔ