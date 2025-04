Κωστής Χατζηδάκης: Μαγικές συνταγές και λεφτόδεντρα δεν έχουμε – Θα μείνουμε μέχρι τέλους

Ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει νέα εκλογική νίκη το 2027