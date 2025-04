Τζορτζ-Τσούνης:-Η-Ελλάδα-μπορεί-να-βγάλει-από-τον-«λαιμό»-της-Ευρώπης-τη-θηλιά-της-gazprom

Your browser does not support the audio element.

Ερωτηθείς τι θα άλλαζε στη χώρα και αφού σημείωσε πως οι διπλωματικές του μέρες έχουν τελειώσει, ο κ. Τσούνης είπε: «Το δικαστικό σύστημα είναι αστείο»