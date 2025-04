Νέα Αριστερά: «Όχι» σε προνομιακές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ – Υπερψηφίστηκε τροπολογία του Τσακαλώτου

Η τροπολογία ενσωματώθηκε στην αρχική εισήγηση του Αλέξη Χαρίτση, που αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης Λαϊκού Μετώπου, διαλόγου με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και κοινοβουλευτικές συνέργιες