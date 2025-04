reuters:-Η-Ελλάδα-υπέγραψε-συμφωνία-για-την-αγορά-αντιπλοϊκών-πυραύλων-από-τη-Γαλλία

Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για την αγορά 16 πυραύλων Exocet από τη Γαλλία Πολιτική 11:34, 14.04.2025 UPDATE: 12:30

Your browser does not support the audio element.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον ομόλογό του των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιέν Λεκορνί