ΣΥΡΙΖΑ: Να μη διανοηθεί ο κ. Χρυσοχοΐδης να προχωρήσει στην υλοποίηση οποιουδήποτε είδους απαγόρευσης, για οποιαδήποτε γειτονιά

«Οι πόλεις ανήκουν στους κατοίκους τους. Και οι πολιτιστικές δράσεις αποτελούν ταυτότητα και οξυγόνο για τις γειτονιές«, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ