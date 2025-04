Ενόψει αποφάσεων για το καλώδιο συνεδριάζει σήμερα το ΚΥΣΕΑ

Το δωδεκαετές πρόγραμμα εξοπλισμών και το μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνεδρίασης υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη