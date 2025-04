Η-πρώτη-αντίδραση-της-Άγκυρας-στον-ελληνικό-Θαλάσσιο-Χωρικό-Σχεδιασμό-μέσω-του-anadolu

Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό – «Παρουσίασε» και η Άγκυρα χάρτη

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu παρουσιάζει τη μελέτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας για τον Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό της Τουρκίας