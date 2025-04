Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ – Δένδιας: Τα κόμματα να αφήσουν την υπαρξιακή αγωνία εκτός θεμάτων εθνικής άμυνας

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν ενήμερα για την απόκτηση 4ης Belharra