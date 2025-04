Πώς ο Ελληνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αναιρεί τη Γαλάζια Πατρίδα

Μιλώντας στο sofokleous10.gr, ο Άγγελος Συρίγος εξηγεί πώς το ευρωπαϊκό «ναι» στον ΘΧΣ ακυρώνει το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας, εκθέτοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο