Σχέδια επί χάρτου για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ο θαλάσσιος χωροταξικός χάρτης της Τουρκίας κόβει στη μέση το Αιγαίο

Your browser does not support the audio element.

Milliyet: “Επιλογή η μέση γραμμή του Αιγαίου. Το μισό Αιγαίο θα περιλαμβάνει την τουρκική πλευρά” σημειώνει η τουρκική εφημερίδα Milliyet