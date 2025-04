Τουρκία: Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ελλάδας παραβιάζει περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας – Στέλνουμε τον δικό μας στον ΟΗΕ

Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ – «Οι μονομερείς ενέργειες και διεκδικήσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας»