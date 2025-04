ΕΚΤ: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μ.β.

Πρόκειται για την έβδομη μείωση επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2024 και την τρίτη από την αρχή του έτους.

Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ελήφθη στη σκιά των νέων δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ.

Το επιτόκιο καταθέσεων που αφορά τους αποταμιευτές και τις τράπεζες διαμορφώνεται στο 2,25%, από 2,5% προηγουμένως.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μειώσει το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – βασίζεται στην επικαιροποιημένη αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

We did this because inflation is on track to settle at around our 2% target.

Read today’s monetary policy decisions https://t.co/PZOnYdYzaw pic.twitter.com/0IYhHL7VhR

