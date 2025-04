Νέα αντίδραση της Άγκυρας στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας: «Αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο»

Your browser does not support the audio element.

«Αντίθετα με το διεθνές δίκαιο τα μονομερή σχέδια της Ελλάδας για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας» υποστηρίζουν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας