Το παρασκήνιο της ανακοίνωσης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού – Η προετοιμασία και τα μηνύματα

Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας, όπως αποτυπώθηκε σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, ήταν στο πλαίσιο του αναμενόμενου από την Αθήνα