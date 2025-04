Στον Έβρο ο Δένδιας: Επισκέφθηκε επιτηρητικό φυλάκιο και παρακολούθησε τον Επιτάφιο στην Ορεστιάδα

Your browser does not support the audio element.

«Μετά την ταφή πάντα έρχεται η Ανάσταση», όπως δήλωσε – Σήμερα Μ. Σάββατο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφθεί την Παναγιά Οινουσσών