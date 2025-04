Με μια φωτογραφία η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της

Σε μια ανάρτηση με τις πασχαλινές της ευχές, δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται η εγκυμοσύνη της, ενώ δεν έκρυψε την ανυπομονησία της