Περικοπές στο Στέιτ Ντιπάρμεντ σχεδιάζει ο Ρούμπιο – Κατάργηση πρεσβειών, απολύσεις διπλωματών, έγγραφα από τεχνητή νοημοσύνη

Σειρά αλλαγών που μεταξύ άλλων μειώνουν το διπλωματικό αποτύπωμα των ΗΠΑ περιλαμβάνει προσχέδιο προεδρικού διατάγματος της διακυβέρνησης Τραμπ το οποίο προτείνει τη δραστική αναδιάρθρωση του υπουργείο Εξωτερικών.

Επισήμως πρόκειται για μια «αναδιάρθρωση στη βάση αρχών» που θα εξαλείψει «τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση». Είναι όμως σαφές ακόμη και από το προσχέδιο το ιδεολογικό στίγμα της διακυβέρνησης Τραμπ.

Σε σχόλιό του ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε απλώς ότι το άρθρο είναι «fake news».

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC

— Marco Rubio (@marcorubio) April 20, 2025