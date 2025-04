ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν μπορούν να εξωραΐσουν την άδικη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Η εξαγγελία της επιστροφής ενός ενοικίου στους ενοικιαστές δεν είναι ικανή παρέμβαση για να αναχαιτιστεί η οξύτατη στεγαστική κρίση, τονίζεται σε ανακοίνωση