Τσουκαλάς: Χρειάζονται λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα όπως η έκπτωση του ενοικίου από το φορολογητέο εισόδημα

Your browser does not support the audio element.

«Έχουμε πιο μεγάλους ονομαστικούς μισθούς, ωστόσο έχουμε και πολύ πιο αυξημένες ονομαστικές τιμές στα προϊόντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ