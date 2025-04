Αναζητώντας τον δεύτερο συστημικό πόλο

Κατά πόσο μπορεί πλέον, μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, μια συστημική δύναμη να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία «κοιτώντας τη στα μάτια»;