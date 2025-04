Μιχάλης Κατρίνης: Ο υψηλός ΦΠΑ οδηγεί σε υπερφορολόγηση και ακρίβεια

Ο κ. Κατρίνης εκτίμησε ότι «το φετινό Πάσχα ήταν το ακριβότερο των τελευταίων ετών», με την ακρίβεια στα σούπερ-μάρκετ και την ενέργεια να παραμένει σε υψηλά επίπεδα