«Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα»: Φιντάν κατά Αθήνας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Your browser does not support the audio element.

“Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα στείλουμε στον ΟΗΕ δικό μας χάρτη – Θα προστατέψουμε μέχρι τέλους τα δικαιώματά μας”