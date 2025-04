Μητσοτάκης για Γενοκτονία των Αρμενίων: Επαγρύπνηση απέναντι σε κάθε μορφή βίας και μισαλλοδοξίας

«Έλληνες και Αρμένιοι συνδέονται με κοινές εμπειρίες στο πέρασμα των καιρών», σημειώνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του