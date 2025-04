Το σχέδιο δασοπυρόσβεσης για την αντιπυρική περίοδο

Your browser does not support the audio element.

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης