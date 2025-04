Πιερρακάκης: «Αναπτυσσόμαστε ταχύτατα, με ρυθμό ανάπτυξης 2,3% – Προχωρούμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»

Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας συμμετείχε σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των Εαρινών Συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου