Μητσοτάκης: «Το Κράτος πληρώνει ένα ενοίκιό σου το χρόνο» – Ποιους αφορά η επιστροφή – Πότε θα γίνεται (Βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Το μέτρο προβλέπει ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο σε παραπάνω από 900.000 ενοικιαστές – Έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα μέτρα