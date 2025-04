Κ. Μητσοτάκης για ΟΣΕ: «Θα αλλάξουν όσα δεν άλλαξαν εδώ και 10ετίες» – Με τολμηρές μεταρρυθμίσεις η μετάβαση στη νέα εποχή

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τα σχέδια αναβάθμισης του ΟΣΕ στο υπουργικό συμβούλιο – «Με μοντέλο ΔΕΗ ο νέος ΟΣΕ, θα αλλάξουν όσα δεν άλλαξαν εδώ και 10ετίες»