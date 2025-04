jiggly-caliente:-Πέθανε-στα-44-της-η-διάσημη-drag-queen

Σε ηλικία 44 ετών έφυγε από τη ζωή η διάσημη drag queen Jiggly Caliente (το αληθινό όνομα της οποίας ήταν Bianca Castro-Arabejo) όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Caliente, που έγινε διάσημη μέσα από την τέταρτη σεζόν του «RuPaul’s Drag Race», είχε υποβληθεί σε ακρωτηριασμό μέρους του ποδιού της την περασμένη Πέμπτη, μετά από σοβαρή μόλυνση. «Έφυγε» τα ξημερώματα της Κυριακής, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς της φίλους.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, η οικογένειά της αναφέρει: «Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Bianca Castro-Arabejo, γνωστής και αγαπημένης σε πολλούς ως Jiggly Caliente». Περιγράφουν τη Caliente ως άνθρωπο με «ανεξάντλητη ενέργεια, καυστικό χιούμορ και έντονη αυθεντικότητα», υπογραμμίζοντας ότι άφησε πίσω της μια παρακαταθήκη «αγάπης, θάρρους και φωτός».

Η είδηση του θανάτου της Caliente προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο της drag σκηνής και των θαυμαστών της. Η Laganja Estranja, επίσης διαγωνιζόμενη του «RuPaul’s Drag Race» στην έκτη του σεζόν, χαρακτήρισε τη Caliente ως «μια ευγενική, γλυκιά ψυχή». Η κριτής του σόου Michelle Visage έγραψε σε ανάρτησή της συγκινημένη: «Το γέλιο μαζί σου ήταν ατελείωτο, οι συζητήσεις μας ξεχωριστές, η ενέργειά σου μεταδοτική. Ο κόσμος έχασε έναν άγγελο – πέτα ψηλά, αγαπημένη μου».

Από το «Drag Race» στο «Pose»

Γεννημένη το 1980 στις Φιλιππίνες, η Bianca Castro-Arabejo μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη σε μικρή ηλικία. Το 2012, ξεχώρισε στο «RuPaul’s Drag Race» για το χιούμορ της και τις αξέχαστες αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν ο καβγάς της με τη Lashauwn Beyond, που γέννησε το περίφημο ρητό «This is not RuPaul’s Best Friend Race», το οποίο έγινε σλόγκαν της σειράς.

Μετά τη συμμετοχή της στο «Drag Race», η Caliente ακολούθησε καριέρα ηθοποιού, συμμετέχοντας σε σειρές όπως το «Broad City» και το «Search Party». Σημαντικότερος ρόλος της ήταν η Veronica στο «Pose», τη δραματική σειρά που αναδείκνυε την κουλτούρα των LGBT balls της Νέας Υόρκης τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Το 2016, η Caliente ανακοίνωσε δημόσια ότι είναι τρανς γυναίκα. Επέστρεψε στο σύμπαν του «Drag Race» το 2021, συμμετέχοντας στο «RuPaul’s Drag Race All Stars 6», ενώ υπήρξε και κριτής για τρεις σεζόν στο «Drag Race Philippines».