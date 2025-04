Παπασταύρου:-Μέχρι-το-τέλος-της-εβδομάδας-η-απόφαση-για-τη-chevron-και-τις-έρευνες-υδρογονανθράκων

Your browser does not support the audio element.

«Τις επόμενες εβδομάδες θα μεταβούμε στην έδρα της Chevron στο Χιούστον για τα επόμενα βήματα της προσπάθειας», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας