Στο συνέδριο του ΕΛΚ ο Κυρ. Μητσοτάκης – Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις στο επίκεντρο

Your browser does not support the audio element.

Στο Συνέδριο θα εκλεγεί η ηγεσία της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για τα επόμενα τρία χρόνια, σε μία κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση