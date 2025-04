Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει μόνο του αίτημα για προανακριτική – «Όχι» σε «fast track» διαδικασίες λένε στελέχη

Your browser does not support the audio element.

Στην πράσινη παράταξη λένε όχι σε fast track διαδικασίες όπως στην περίπτωση Τριαντόπουλου – Θα καταθέσουν μόνοι τους πρόταση για σύσταση προανακριτικής